Door ‘selfies geobsedeerde’ toerist duikelt in kanaal van overstroomd Venetië

In Venetië is sinds woensdag de noodtoestand van kracht nadat de beroemde stad overstroomde door de hevige regenval. Toeristen zien hun tripje naar de trekpleister liever niet in het water vallen en trekken toch door de stad om zich te vergapen aan alle pracht en praal. Deze man was echter iets te enthousiast toen hij zichzelf wilde fotograferen in de ondergelopen straten.

Door zijn onoplettendheid kreeg hij natte voeten toen hij in een kanaal duikelde. Het is niet duidelijk of het hilarische incident echt gebeurde of als de beelden in scène werden gezet. Ze worden alvast druk bekeken en gedeeld op sociale media.

