Jaar rijverbod voor Benteke

Rode Duivel Christian Benteke (28, foto) is gisteren door een Londense rechtbank veroordeeld tot een rijverbod van twaalf maanden. Dat schrijft de Britse krant The Evening Standard.

Hij kreeg die straf opgelegd voor herhaaldelijke snelheidsovertredingen met zijn Bentley Bentayga in en rond Londen. In januari en maart werd hij tegen 130 kilometer per uur en 143 kilometer per uur geflitst waar hij 80 mocht. In juli werd hij betrapt tegen meer dan 100 per uur in een zone waar maximaal 50 per uur is toegelaten. De rechter tilde zwaar aan het rijgedrag van Benteke aangezien hij “als profvoetballer een rolmodel is”.

Benteke moet 3.250 euro betalen aan boetes en gerechtskosten. Het management van de Rode Duivel wilde de veroordeling bevestigen noch ontkennen. Benteke zelf was niet aanwezig bij de uitspraak. De spits zit momenteel in Rusland met de nationale ploeg.