Ontsluitingsweg krijgt groen licht, maar bewoners niet tevreden: “Gelukkig hebben we een goede advocaat”

Beerse -

De Vlaamse Regering zette vrijdag het licht op groen voor de heraanleg van de Nieuwe Dreef in Beerse als ontsluitingsweg voor het zwaar verkeer. Dat zou de leefbaarheid in de dorpskernen van Beerse en Den Hout moeten verhogen. Het gemeentebestuur van Beerse hoopt dat het definitieve traject in de zomer van 2020 kan worden vastgelegd.