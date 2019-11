Moet Google straks 9 miljard dollar schadevergoeding betalen?

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag aangekondigd dat het zich zal buigen over de juridische twist tussen internetgigant Google en softwareconcern Oracle. Het gaat om een belangrijke auteursrechtszaak, en de beslissing kan gevolgen hebben voor de hele software-industrie.

Oracle heeft zowat 9 miljard dollar geëist van Google omdat die bij de ontwikkeling van het mobiele besturingssysteem Android gebruik heeft gemaakt van de programmeertaal Java. Die is ontwikkeld door Sun Microsystems, een bedrijf dat in 2010 door Oracle werd overgenomen.

Volgens Google had Sun Microsystems, toen het onafhankelijk was, echter verklaard dat Java door alle ontwikkelaars gebruikt mocht worden.

Google werd in de kwestie eerder meermaals in het gelijk gesteld en zou geen regels hebben overtreden. Een Amerikaans hof van beroep dacht daar echter anders over en heeft de zaak vorig jaar terugverwezen naar een federale rechtbank in Californië die zich over een mogelijke schadevergoeding moet buigen.

Google krijgt nu de kans om zijn standpunt te verdedigen voor het Hooggerechtshof, dat eind juni een uitspraak zal doen.