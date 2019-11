Kinesist Johan redde bejaarde bestuurder uit het water: “Ik zou het zo opnieuw doen”

Gent -

“Zo’n ongeval kan iedereen overkomen maar niet iedereen springt de Watersportbaan in. Zeker niet met een half gebroken rug”, grapt John Van ­Acker die zes weken vóór het ongeval zijn rug brak. De kinesist uit Mariakerke sprong als enige het water in toen op 23 oktober 2018 een 91-jarige man met zijn wagen de Watersportbaan was in gedoken. Hij werd vrijdag voor zijn daad gehuldigd in het stadhuis.