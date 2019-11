Beerschot kon zich geen betere start aan de tweede periode voorstellen: ruime winst in Leuven

Beerschot heeft de tweede periode op gang geschoten met een onverwachte stunt. Na zeven wedstrijden zonder zege buitenshuis haalde het vrijdagavond zwaar uit op het veld van periodekampioen OHL. Holzhauser dirigeerde de Mannekes na rust met één doelpunt en twee assists naar de ruimste zege sinds december 2018.

Hernan Losada miste aan Den Dreef met internationals Vorogovskiy en Halaimia twee belangrijke pionnen voor zijn 3-5-2-systeem, toch bleef de Argentijn in Leuven verrassend trouw aan zijn nieuwe veldbezetting. De Kielse coach schudde tegen de winnaar van de eerste periode twee ‘nieuwe’ namen uit zijn mouw: Grisez en Mboko. Samen goed voor amper 180 speelminuten deze competitie. Achterin keerde Seigers voor het eerst sinds begin augustus terug in de ploeg, in de spits kreeg Noubissi het gezelschap van Vancamp.

De move van Losada was niet zonder risico - Grisez en Mboko hadden bij hun vorige optreden niet meteen de beste indruk nagelaten - maar Beerschot deed het verre van slecht. Mboko had het op rechts dan wel moeilijk met de vinnige en snelle Tshimanga, veel verder dan wat geharrewar in de zestien kwam een ondermaats Leuven in de eerste helft niet. Net voorbij het halfuur werd het één keer echt spannend voor de kooi van Vanhamel, topschutter Henry klom net niet hoog genoeg om zijn hoofd tegen het leer te zetten.

Dan kon Beerschot zich wel optrekken aan de prestatie voor rust. Op kampioenenniveau was het zeker nog niet, daarvoor creëerden de Mannekes veel te weinig doelgevaar. Een vrije trap van Holzhauser net voorbij de verste paal was eigenlijk het enige wapenfeit in een kansarme eerste helft. Voetballend hadden de troepen van Losada wel de bovenhand. Beerschot zette hoog druk, bijna iedere tweede bal belandde in paars-witte voeten.

Na de pauze vertaalde het overwicht van Beerschot zich wel in kansen. En doelpunten. Na een kwartier lagen er plots drie doelpunten in het Leuvense mandje. Onwaarschijnlijk. Een scenario waar ze zelfs in de dug-out van de bezoekers nooit van hadden durven dromen. Scoren op verplaatsing, het was Beerschot in de eerste periode… drie keer gelukt.

Het was een sterke Holzhauser die de Kielse rekening opende, de Oostenrijker knikte een voorzet van Maes in de korte hoek voorbij een grabbelende Henkinet. Zes minuten later kreeg Noubissi waar hij al maanden naar op zoek was: een doelpunt. Op een hoekschop van Holzhauser ging iedereen onder de bal door, de Kameroener moest maar binnentikken. De Leeuw schreeuwde het uit, zijn eerste competitiedoelpunt na 1306 minuten van droogte.

De dubbele voorsprong gaf Beerschot als ploeg dan weer waar het buitenshuis al maanden naar op zoek was: vertrouwen. Zonder trapte het de voorbije maanden op verplaatsing geen deuk in een pakje boter, nu lukte plots alles. Bij de 0-3 van Vancamp pakte Noubissi zelfs uit met een ‘Lukakuutje’. De Kameroener liep net zoals de Rode Duivel tegen Japan over de voorzet van Holzhauser - tweede assist van de avond voor de Oostenrijker - en gunde zijn ploegmaat een eerste doelpunt van het seizoen. Al zagen een stuntelende Schuermans en Ngawa er hier ook niet bijster goed uit.

0-3. Het is de grootste Kielse zege sinds 22 december 2018 thuis tegen Lommel. Een paar dagen geleden wilde Losada niet weten van een favorietenrol voor zijn ploeg in de tweede periode. Een status die na de belabberde eerste ronde ook niet verdiend geweest zou zijn. Na één straffe zege gaan we de Argentijn nog geen extra druk opleggen, maar de sterke prestatie in Leuven doet de Beerschotsupporter wel weer dromen. De Beer doet weer mee.

Zaterdag ontvangt Lokeren Lommel, zondag staan Union Sint-Gillis - Virton en Roeselare - Westerlo op het programma.