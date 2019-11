In de eerste aflevering van De Battle zaterdagavond op Vier gaat Studio 100-baas Gert Verhulst koorddansen. Hij werd daarvoor vijf maanden lang getraind door Johan Wuyts (35) uit Muizen.

Johan Wuyts uit Muizen richtte in 2014 Lyapunov op, een organisatie die gespecialiseerd is in het aanbieden van koorddansacts en het opleiden van koorddansers.

“Gedurende vijf maanden heeft Gert ...