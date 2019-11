Deze twee schattige weesbeertjes zijn onderweg naar ons land

Oudsbergen -

Twee Albanese babybeertjes worden zondag in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek verwacht. De twee werden donderdag op een transport gezet en zitten intussen al in Italië. Eind augustus bereikte voorzitter Sil Janssen het nieuws dat twee heel jonge beertjes in zeer slechte omstandigheden in een in elkaar geknutselde kooi leefden. De twee waren van de moeder gescheiden bij de aanleg van de ‘Trans Adriatic Pipeline’. Graafmachines haalden hen uit hun hol in het Panaritgebergte. Van de moeder was geen spoor te bekennen. Als er geen oplossing kwam, dreigde euthanasie.