Enchanté, meneer de president

Over twee weken is het zover. Op 1 december volgt Charles Michel de Pool Donald Tusk op als Europees president. Michel nam vervroegd ontslag als premier van ons land om zich naar behoren te kunnen voorbereiden op de nieuwe job. Daar hoort ook een bezoek bij aan Emmanuel Macron in Parijs. De Franse president nodigde zijn toekomstige Europese ambtgenoot uit voor een werklunch op het Elysée. Wellicht bespraken ze daar de zware onderhandelingen over onder meer de Europese meerjarenbegroting, het migratiebeleid en het klimaatbeleid die Michel als Europees president te wachten staan.(agg)