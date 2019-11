Goedele Liekens kondigt aan dat ze “pornofilm” gaat uitbrengen

“Ik ga het verklappen. Ik regisseer mijn allereerste pornofilm. Chalet, heet hij.” Met die woorden kondigde Open VLD-politica Goedele Liekens vrijdag in een filmpje op Twitter aan dat er binnenkort een pikante film van haar uitkomt. Maar of Liekens écht bloot op Vlaanderen loslaat, is nog niet helemaal duidelijk. Want ze vervolgt: “Niet zomaar, natuurlijk. Zo ken je mij. Wel om het allergrootste misverstand over porno de wereld uit te helpen. Kijken dus.” Wat dat misverstand dan wel mag zijn, komen we voorlopig niet te weten. Goedele Liekens was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.