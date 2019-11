Didier Lamkel Ze (23) is een cultheld in België, maar wat is hij in zijn eigen land? Als ‘Kuifje in Kameroen’ trok onze reporter met de Antwerp-speler naar Yaoundé, waar hij geboren werd en deze week debuteerde met de nationale ploeg. Onze man sprak uitgebreid met ma en pa Zé en ging na de match met de voltallige familie op café – behalve Didier. “Die lust toch geen bier.”