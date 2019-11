Wordt meegereisde Lombaerts scout bij Zenit?

Zelf zal de 39-voudige Rode Duivel het nog niet met zoveel woorden toegeven en KVO hoopt tegen beter weten in nog op een transfer in januari ,maar de carrière van Nicolas Lombaerts is eigenlijk ten einde. Omwille van zijn riante loon zette KVO hem uit de A-ploeg. Bij de reserven ligt de trainingsintensiteit minder hoog en de verdediger mag ook geen wedstrijden betwisten. Het wordt dus moeilijk om nog een nieuwe club te vinden. Zijn contract bij de kustploeg loopt in juni af en dan is het tijd voor een nieuw leven. Een denkpiste is dat hij scout wordt in West-Europa voor Zenit Sint-Petersburg, maar dat is nog niet concreet. (jug, kvu)