Likes verbergen? Influencers zien de bui al hangen

Om de vijf minuten kijken hoeveel likes je laatste foto op Instagram intussen al heeft. Misschien betrapte je er jezelf al op. Maar binnenkort maken de likes waarschijnlijk niets meer uit. Gebruikers zullen niet langer kunnen zien hoeveel likes foto’s en filmpjes van anderen krijgen. Het sociale netwerk testte de nieuwe aanpak al uit in Australië, Brazilië, Canada, Ierland, Italië, Japan en Nieuw-Zeeland. Vandaag is de rest van de wereld aan de beurt. In eerste instantie gaat het om een proefproject met een aantal gebruikers, in de toekomst zal het waarschijnlijk voor alle 1 miljard gebruikers gelden.

“We willen dat jongeren minder competitief bezig zijn met het verzamelen van likes”, zegt Instagram-CEO Adam Mosseri. “Jongeren moeten contact opzoeken met mensen van wie ze houden. Ze moeten niet onder druk staan omdat hun foto niet voldoende geliket wordt. We begrijpen dat dit sommigen kan frustreren. Maar we doen dit in de hoop de druk op jonge mensen te verminderen.”

Influencers schaakmat

Influencers zien achter die nobele uitleg nog een tweede bedoeling. “Ik merk dat het nieuws rondom me goed onthaald wordt, maar ik sta er wantrouwig tegenover”, zegt de 34-jarige Antwerpse Eva Tuytelaers. Ze staat met haar 34.000 volgers bekend voor haar niet altijd rooskleurige ouderschapsverhalen, die ze als influencer met de wereld deelt via Instagram. “Ze doen dit niet zomaar. Influencers worden schaakmat gezet. Instagram merkt dat Influencers inkomsten genereren via het platform en neemt daarom een deel van de macht terug.”

Komen de influencers dan serieus in de problemen? Jeroen Naudts, onderzoeker communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool, nuanceert. “De influencers die al heel wat volgers hebben moeten zich geen zorgen maken”, zegt hij. “De nieuwkomers staan voor de grootste uitdaging, want zij zullen zich moeten heruitvinden om aandacht te trekken. Maar ik zie ook een positieve kant aan dit verhaal: influencers worden minder een soort van wandelend reclamebord voor merken. De focus ligt meer op de content, minder op de likes.”

Kuddedieren

Instagram is trouwens niet het enige sociale netwerk dat likes bant. Ook Facebook, eigenaar van Instagram, experimenteerde onlangs al met de ban op likes. “De kracht van likes is niet te onderschatten”, zegt Naudts nog. “Jongeren reageren op sociale media als kuddedieren. Ze scrollen snel door de content en kijken vooral naar het aantal likes. Een foto met veel likes zal sneller hun aandacht trekken omdat dat een indruk geeft van kwaliteit.”