Kaarsen en bloemen tegen haat en geweld

Met kaarsen, knuffels of witte bloemen verzamelde een aantal Bilzenaren gisterenavond aan de Ark van Noë, het toekomstig asielcentrum waar zondagnacht de vlammen uit het dak sloegen. De deelnemers wilden een ‘moment van hoop en warmte’ inlassen tegen de haatberichten en de brandstichting. “Er is de jongste weken veel haat verspreid rond het asielcentrum”, zegt initiatiefnemer Karen Schabregs. “Gelukkig is de brand ook een ommekeer geweest. Je merkt dat dit voor iedereen, zelfs voor de mensen die tegen de komst van de asielzoekers zijn, toch een stap te ver is.” Zondag 24 november volgt een tweede warme actie. Dan wordt een wandeling voor verdraagzaamheid gehouden. (agg)