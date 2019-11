500 banen op de tocht bij Konica Minolta

Printerleverancier Konica Minolta wil in zijn Europese vestigingen 500 arbeidsplaatsen schrappen na tegenvallende resultaten. De directie stuurde hierover een mededeling naar het personeel, zeggen de Belgische vakbonden. De gevolgen voor ons land zijn nog niet duidelijk.

ACV Puls en ACLVB reageren vrijdag verbaasd op de nieuwe herstructureringsplannen van Konica Minolta. “Het gaat al om de tweede reorganisatie binnen een periode van twee jaar. Wij als vakbonden zijn verrast door de aankondiging van dit nieuws en willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor het Belgische personeel”, zegt ACV-afgevaardigde Kris Vandenbossche. Bij Konica Minolta in Zaventem werken ruim 275 mensen.

Ook de vorige herstructurering was ingegeven door tegenvallende financiële resultaten, zegt zijn collega Tim Roelandt van de liberale ACLVB. “De printermarkt staat onder druk door de digitalisering.” Bij de vorige herstructurering konden de vakbonden het aantal ontslagen in België nog beperken tot 8 à 9. “Maar we vrezen dat er in het kader van het nieuwe herstructureringsplan opnieuw banen zullen moeten sneuvelen in België. Hoe groot de impact zal zijn, is vooralsnog koffiedik kijken. Die onduidelijkheid zorgt wel voor ongerustheid bij het personeel.”(krs)