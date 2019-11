Vliegende walvis heeft vliegbrevet beet

De Beluga XL, ’s werelds grootste vrachtvliegtuig ooit, heeft na meer dan 200 testvluchten van alles samen 700 uur groen licht gekregen van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart EASA.

Nu de ‘vliegende walvis’ van Airbus zijn vliegbrevet op zak heeft, zal het toestel vanaf de lente van 2020 omvangrijke onderdelen transporteren tussen 11 Airbus-vestigingen verspreid over heel Europa. Het vrachtvliegtuig is 63 meter lang en 19 meter hoog en heeft een diameter van meer dan 60 meter, voldoende om twee vleugels van een A350 te transporteren. De gigant kan meer dan 50 ton materiaal vervoeren over meer dan 4.000 kilometer. Airbus is van plan zes van dergelijke Beluga’s te bouwen tegen 2023.. (krs)