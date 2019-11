14 ontslagen bij Agfa-Gevaert

Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert gaat in België 14 werknemers ontslaan om in te spelen op de noden van de markt. De ontslagen vallen in de afdeling Healthcare IT, waarvan de verkoop al een tijdlang voorbereid wordt en die nog dit jaar zou afgerond moeten zijn.

Volgens woordvoerder Johan Jacobs gaat het om een herstructurering die niet ongewoon is voor een bedrijf van de omvang van Agfa. “We passen ons hiermee aan aan de noden van de markt. Zo houden we ons bedrijf efficiënt.”

In het derde kwartaal startte Agfa het veilingsproces voor de verkoop van de afdeling op. Dat proces loopt zoals gepland, liet het bedrijf op 6 november weten. Tegen het einde van het jaar hoopt de groep te landen. De aangekondigde herstructurering zou niets met de verkoop te maken hebben. De Healthcare IT-afdeling telt in België in totaal 375 werknemers. (krs)