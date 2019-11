Eén dode en 330.000 huizen zonder stroom na hevige sneeuwval

Zuid-Oost Frankrijk is donderdagavond opgeschrikt door hevige sneeuwval. Daarbij viel één dode. Zo’n 330.000 gezinnen kwamen ook zonder stroom te zitten.

Hevige sneeuwval in de departementen Drôme, Ardèche, Isère en Rhône heeft flink wat chaos veroorzaakt. In 330.000 woningen viel de elektriciteit uit, het treinverkeer in Grenoble raakte compleet verstoord en in de gemeente Roche, in de Isère, overleed een 63-jarige man toen een boom op zijn voertuig viel. De sneeuwval liep op tot 15 centimeter op het vliegveld van Lyon Saint-Exupéry en in Saint-Etienne, en 30 centimeter in het massief van de Vercors.(krs)