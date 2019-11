Rode Duivels kunnen voor het eerst met perfect rapport naar groot toernooi: “We gaan voor 30 op 30”

De groepswinst is cruciaal, maar de Rode Duivels willen meer. De Belgen kunnen mits winst tegen Rusland en Cyprus voor het eerst naar een groot toernooi met een perfect rapport: 30 op 30. Hoe prestigieus zou dat niet zijn? Het is weliswaar geen garantie op succes tijdens het EK, maar in het moderne kwalificatiesysteem deden alleen grootmachten het ons voor. “Rusland is een finale voor ons”, aldus Roberto Martinez.