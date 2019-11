Romelu Lukaku toont zich messcherp op én naast het veld: “Gewoon een bordje vasthouden met ‘No To Racism’ is niet genoeg”

Romelu Lukaku (26) laat weinig kansen liggen. Bij de Rode Duivels is hij topschutter aller tijden met 51 goals. Bij Inter scoorde hij ondertussen 9 doelpunten in 12 matchen en de spits schiet ook met scherp als het om maatschappelijke problemen gaat. In Italië was ‘Big Rom’ recent het slachtoffer van racisme. “De UEFA moet echt harder optreden”, roept hij op.