Rusland niet sterker dan acht maanden geleden, creatievelingen Golovin en Cheryshev zijn buiten strijd: klaar voor hun match op leven en dood

In maart klopten de Rode Duivels de Russen nog met 3-1. Een gewone werkdag voor onze nationale voetbaltrots. Sindsdien verloor Rusland echter niet meer. Het vertrouwen zou dus groot zijn geweest, maar de blessures van smaakmakers Golovin en Cheryshev gooien roet in de kaviaar. Nochtans is deze wedstrijd van levensbelang voor de Russen. En niet omdat ze groepswinnaar willen worden.

In een van de grootste landen ter wereld wordt er enorm veel lawaai gemaakt over deze wedstrijd. “Op leven en dood”, fluisterde een Russische journalist ons in. Het is namelijk zo dat Rusland al verder ...