Hasi topkandidaat bij Genk, ook Duitser Wolf en STVV-coach Brys zijn nog in de running om Mazzu op te volgen

Haalt RC Genk opnieuw een ex-speler als trainer in huis? Het zou zomaar kunnen, want Besnik Hasi is een van de kandidaten om straks Felice Mazzu op te volgen. Ook de Duitser Hannes Wolf en STVV-trainer Marc Brys blijven in beeld.

Nog geen witte rook aan de Luminus Arena vrijdag. RC Genk blijft zijn zoektocht naar een nieuwe trainer voortzetten. Het is er een met vele hindernissen. Zo is Besnik Hasi (47) volgens onze bronnen de topkandidaat om de vacante trainerspositie over te nemen. Maar de man die als speler zowel de beker als titel met Genk won, is momenteel aan de slag bij het Saoedische Al-Raed.

Met bescheiden middelen oogst Hasi daar samen met zijn assistent Bernd Thys, ook ooit kampioen in Genk-shirt, veel lof. Het duo zou openstaan voor een terugkeer naar Limburg, maar ligt dus nog onder contract bij Al-Raed.

Besnik Hasi. Foto: Photo News

Jonge Duitser

Een andere optie is de vrije Hannes Wolf. De jonge Duitser (38) – niet te verwarren met de gelijknamige aanvaller van Red Bull Leipzig – zat donderdagavond samen met vertegenwoordigers van de landskampioen. Duitse collega’s vergelijken Wolf met Leipzig-trainer Julian Nagelsmann. Beiden speelden nooit op hoog niveau, maar raakten op jonge leeftijd verknocht aan coaching. Hun methode staat in het teken van data en openstaan voor vernieuwing.

Wolf wil agressief en dominant voetbal spelen, maar kende wisselend succes. In zijn eerste klus als hoofdtrainer hielp hij Stuttgart aan promotie naar de Bundesliga, een paar maanden later werd hij ontslagen. HSV bood hem een nieuwe kans. Nadat hij er in het voorbije seizoen niet in geslaagd was om met de traditieclub te stijgen, mocht hij ook daar beschikken.

Enerzijds geldt Wolf als een vrije trainer, die dus makkelijk binnen te halen is, anderzijds is hij Duitse salarissen gewoon en kent hij de Belgische competitie niet.

Hannes Wolf. Foto: BELGAIMAGE

Ook Brys kandidaat

Dan is er nog Marc Brys (57). De STVV-trainer is momenteel enkele dagen op vakantie in Kreta. Hoewel Brys zelf ontkent dat er contact met Genk is geweest, is volgens onze informatie zijn entourage wel degelijk benaderd. Een overstap naar de rivaal ligt uiteraard gevoelig, maar is niet onoverkoombaar, gezien de gespannen situatie tussen Brys en de Japanse bestuurders.

Hoe dan ook, bij Genk hoopt men dit weekend de knoop door te hakken. Dinsdag worden de trainingen hervat en idealiter staat dan de nieuwe T1 voor de groep.