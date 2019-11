Bezorgt Kameroense rapper Lamkel Zé nieuwe goaltune voor op de Bosuil?

Didier Lamkel Zé (23) maakte deze week zijn debuut voor de Kameroense nationale ploeg. En speciaal voor die gelegenheid producete de Kameroense rapper Dobelgy een liedje voor de winger van Antwerp.

LEES OOK. In het spoor van Didier en de voltallige familie Zé: “Wat Lamkel betekent? Jezelf smijten, de lont aansteken”

“Omdat Didier en ik uit dezelfde wijk komen in Bertoua en hij de eerste uit onze streek is die het tot international schopt”, vertelt Dobelgy. L’international Lamkel Zé, champion très très fort, zo opent het vrolijke en catchy nummer dat al op Radio Aurore en Radio CRTV wordt gedraaid. Ook enkele van de elf broers en zussen van Lamkel Zé worden erin vermeld. Dobelgy hoopt dat het een echte hit kan worden en hij op die manier kan doorbreken in eigen land. Wie weet kunnen ze er op de Bosuil een nieuwe goaltune voor Lamkel Zé uit halen? Zo’n Afrikaanse touch werkt in Genk alvast voor Ally ‘Samagol’ Samatta.