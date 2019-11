Student Vedran (18) zomaar van fiets geslagen op weg naar kot: “Ik lag al op de grond en nog klopte hij”

Adinkerke / Antwerpen - De achttienjarige student Vedran Geeraerd uit De Panne is deze week zonder enige aanleiding aangevallen in Antwerpen.

De jongeman volgt in Antwerpen de opleiding tot leerkracht wiskunde-natuurwetenschappen aan de Karel de Grotehogeschool. Het zinloze geweld gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag.

“Ik was met vrienden uitgeweest in Den Aalmoezenier en was op weg naar mijn kot in Deurne”, zegt Vedran. “Opeens werd ik in de duisternis zomaar van mijn fiets geslagen op straat. Ik weet zelfs niet meer in welke straat het was. Toen ik op de grond lag, heeft een man mij gewoon geklopt. Zomaar, zonder reden. Daarna vluchtte hij weg. Hij had kort donker haar en was tussen 1,80 en 1,90 meter groot. Door die harde klap is een stuk van mijn tand afgebroken en is mijn lip gescheurd.”

Zinloos geweld

Toen Vedran zijn papa Tim opbelde, besloten ze een klacht in te dienen bij de politie van Antwerpen. Die onderzoekt de zaak.

Tim wil het er zeker niet bij laten. “Ik heb een advocaat in de arm genomen voor als de daders gevonden worden. Tegen zo’n zinloos geweld moet zeker iets gedaan worden, want het is niet de eerste keer in Antwerpen.”

“Vedran durft wel weer op kot te gaan. Maar mijn dochter Ann-Sophie, die ook verder wil studeren en op kot wil, heeft toch wat schrik gekregen. Wij moeten bovendien opdraaien voor de tandschade van Vedran. We hopen dus dat de dader gevonden wordt en dan zullen we ons zeker burgerlijke partij stellen”, reageert zijn vader.