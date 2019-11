Tatjana (18) straalt als minimiss: “Dolgelukkig dat ook ik met mijn 1,5 meter eindelijk een kans krijg”

Schoten -

Tatjana Veraert (18) is een stralende minimiss. En dat bedoelen we niet oneerbiedig: de jonge vrouw uit Schoten is slechts anderhalve meter groot. “Maar net daarom is het zo fantastisch dat ik van Miss Exclusive toch de kans krijg om mijn droom waar te maken”, aldus de finaliste, die eerder bij tal van andere missverkiezingen en modellenbureaus uit de boot viel.