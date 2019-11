Noord-Korea richt pijlen op Trump-rivaal Joe Biden: “Hondsdolle hond die moet worden doodgeknuppeld”

Fors taalgebruik en grove verwijten aan het adres van tegenstanders zijn Noord-Korea niet vreemd, maar in een recente uithaal naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden toont het regime zich wel zeer scherp. Pyongyang omschrijft de voormalige Amerikaanse vicepresident als “een hondsdolle hond” die met stokken moet worden “doodgeknuppeld”.

Biden “bezit de vermetelheid om kwaad te spreken over de waardigheid van het leiderschap van” de Democratische Volksrepubliek Korea”, zo staat donderdag te lezen in een bericht van het staatspersagentschap KCNA. “Hondsdolle honden zoals Biden kunnen heel wat mensen kwaad doen indien ze de vrijheid krijgen. Men moet hen doodslaan met een stok”, vervolgt het artikel. “Dat zal ook de Verenigde Staten ten goede komen”, klinkt het verder. Biden is de incarnatie “van de laatste fase van seniliteit. Het lijkt tijd dat zijn leven stopt”, besluit Noord-Korea.

Biden reageerde vrijdag al op de Noord-Koreaanse uitlatingen en zei zich “gevleid” te voelen door de beschuldigingen. “Het lijkt erop dat de moordlustige dictator Kim Jong Un mij niet graag heeft. Hij mag worden toegevoegd aan het lijstje van despoten die niet willen dat ik president word, naast Vladimir Poetin”, aldus Biden.

Waarom Pyongyang nu precies zo fel uithaalt naar de Democraat is niet geweten.