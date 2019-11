Met deze elf komen de Rode Duivels allicht straks aan de aftrap tegen Rusland

De Rode Duivels staan zaterdagavond (18u Belgische tijd) in een uitverkocht Krestovskistadion in Sint-Petersburg tegenover Rusland in een rechtstreeks duel om de winst in groep I van de EK-kwalificaties.

De Rode Duivels kunnen zaterdag op de voorlaatste speeldag in Rusland al groepswinnaar worden, op voorwaarde dat ze minstens een punt pakken. Op de slotspeeldag kunnen de Russen die achterstand dan niet meer goedmaken, aangezien het onderlinge resultaat in het voordeel van de Belgen is.

Vlak voor het voorlaatste duel van het jaar staan er geen vraagtekens meer achter de namen van Romelu Lukaku en Thomas Vermaelen. Beiden zijn speelklaar, zo bevestigde bondscoach Roberto Martinez vrijdag. Vermaelen is hersteld van een kuitblessure, Lukaku trainde de voorbije dagen niet mee. Leandro Trossard en Nacer Chadli zijn niet naar Rusland afgereisd. Chadli was niet helemaal fit en sluit maandag opnieuw aan bij de groep. Trossard is ook out voor de interland tegen Cyprus. Aangezien Kompany en Vertonghen geblesseerd zijn, start België allicht met Alderweireld, Boyata en Denayer in een driemansdefensie. (stel onderaan zelf uw ideale elftal samen)

Vermoedelijke opstelling Rode Duivels

Invallers: Mignolet, Sels, Van Crombrugge, Cobbaut, Dendoncker, Vermaelen, Mechele, Carrasco, Praet, Vanaken, Batshuayi, Benteke, Lestienne, Mertens, Origi, Verschaeren

Geblesseerd: Chadli, Trossard, Kompany, Vertonghen, Meunier

Bij Rusland kan bondscoach Stanislav Cherchesov wegens kwetsuren geen beroep doen op winger Denis Cheryshev en aanvallende middenvelder Aleksandr Golovin. Zo verliest Rusland twee bepalende spelers voorin die het verschil kunnen maken. Cheryshev was op het WK met vier doelpunten topschutter bij Rusland en Golovin de revelatie, wat hem een transfer naar Monaco opleverde. Van de drietand voorin blijft enkel diepe spits en aanvoerder Artem Dzyuba over.

Geen opsteker voor de Russen, die sinds de val van de Sovjet-Unie nog geen enkele keer van België konden winnen. De heenwedstrijd in Brussel werd in maart met 3-1 verloren, tot dusver het enige tegendoelpunt dat de Duivels in deze kwalificaties moesten slikken.