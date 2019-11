Uitvinder van de gruwelijkste cocktail ooit overleden

Dick Stevenson, de man achter de wereldberoemde ‘Sourtoe cocktail’ die in een Canadees hotel wordt geserveerd, is op 89-jarige leeftijd overleden. Zijn fameuze cocktail ontstond in 1973 en bevat één gruwelijk ingrediënt: een menselijke teen.

In het Downtown Hotel in het Canadese Dawson City kan je een cocktail naar keuze bestellen met of zonder gemummificeerde menselijke teen erin. De traditie ontstond toen kapitein Dick Stevenson in 1973 een geconserveerde teen aantrof in een verlaten hut. Sindsdien kan je een ‘Sourtoe cocktail’ bestellen om net als een 100.000-tal voorgangers lid te worden van de exclusieve club.

Er is maar één regel: “You can drink it fast, you can drink it slow, but your lips have gotta touch the toe.” Vertaald: je mag het snel of traag achterover kappen, maar je lippen moeten de teen raken. De teen zelf inslikken mag dan weer niet - op straffe van 2.500 dollar boete.

Sinds 1973 heeft de exclusieve club meer dan 10 tenen ontvangen als donatie.