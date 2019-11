Inbrekers stelen reddingsmateriaal uit Antwerpse brandweerkazerne: toezicht wordt verhoogd

Antwerpen / Linkeroever - De Antwerpse brandweer stelde zaterdag vast dat er ’s nachts was ingebroken in de brandweerkazerne op Linkeroever. Onbekenden drongen de kazerne binnen en gingen aan de haal met enkele belangrijke reddingsmaterialen.

De brandweerploeg in post Linkeroever werd rond 5.30u opgeroepen voor de controle van een brandgeur. Toen ze wilden uitrukken, stelden ze echter vast dat de kasten van hun brandweerwagen open stonden. Er ontbrak materiaal. Het werd al snel duidelijk dat er was ingebroken.

Wat er exact gestolen is, is nog niet duidelijk. “De volledige inventaris van de verdwenen materialen kan pas opgemaakt worden na het sporenonderzoek en zal in de loop van de komende dagen vervolledigd worden”, klinkt het. Voor de brandweer is het wel al duidelijk dat de daders professioneel te werk gingen en een gericht doel voor ogen hadden.

Levensreddende middelen

Op het eerste gezicht zijn vooral technische gereedschappen ontvreemd, zoals bijvoorbeeld zwaar bevrijdingsmateriaal dat gebruikt wordt voor reddingen zoals verkeersongevallen.

De brandweer laat nog weten dat de hulpverlening vannacht niet meteen in het gedrang kwam. Er werd een brandweerwagen vanuit een andere kazerne gestuurd voor de brandcontrole. Daarnaast kon de post ook rekenen op bijstand uit de hoofdkazerne. Post Linkeroever was dan ook zeer snel terug operationeel.

Als gevolg van de inbraak wordt het toezicht op de Antwerpse brandweerkazernes verhoogd.