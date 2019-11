Roemenië-Zweden even stilgelegd na racisme: “Er zullen altijd idioten zijn”

Zweden heeft in groep F van de kwalificatie voor de Europese titelstrijd een plaats afgedwongen op de eindronde. Het land won vrijdag bij de laatst overgebleven concurrent in de strijd om de tweede plaats, Roemenië. In Boekarest werd het 0-2 voor de Scandinaviërs.

De Zweden, met AA Gent-verdediger Mikael Lustig 90 minuten in de basis, kwamen vrijwel nooit in de problemen en leidden bij rust al met 0-2. Marcus Berg opende de score en bereidde ook de treffer van Robin Quaison voor. Na de hervatting liet het elftal van bondscoach Janne Andersson de kansen om verder uit te lopen liggen.

De overwinning van Zweden werd wel overschaduwd door racistische spreekkoren van de Roemeense supporters tegen de Zweedse aanvaller Alexander Isak. De wedstrijd in Boekarest werd kort stilgelegd. “Ik laat zulke zaken me niet te veel beïnvloeden. Het is beter om het te negeren”, zei Isak nadien. “Er zullen altijd idioten zijn. Het is beter om ze niet de aandacht te geven waar ze naar op zoek zijn.”

Foto: AP

Twaalf landen zijn nu al zeker van hun plaats op het EK. Dat zijn België, Italië, Spanje, Polen, Oekraïne, Rusland, Turkije, Frankrijk, Engeland, Tsjechië, Zweden en Finland, dat zich eerder op de dag plaatste door met 3-0 te winnen van Liechtenstein. De Finnen eindigen in groep J op de tweede plaats, na Italië, dat na een 0-3 zege in Bosnië-Herzegovina nog altijd het maximum van de punten heeft.

Denemarken in pole position

In groep D won Denemarken met ruime cijfers van het nog puntloze Gibraltar. De ploeg van bondscoach Age Hareide zegevierde in Kopenhagen met 6-0. De treffers kwamen op naam van Robert Skov (twee), Christian Eriksen (twee), Christian Gytkjaer en Martin Braithwaite. Denemarken leidt in de poule met vijftien punten, gevolgd door Zwitserland met veertien punten. De Zwitserse ploeg versloeg Georgië in Sankt Gallen met 1-0. Invaller Cédric Itten kopte in de 77e minuut raak. Nummer drie Ierland heeft twaalf punten. Tijdens de laatste speelronde op maandag speelt Ierland thuis tegen Denemarken en komt Zwitserland in en tegen Gibraltar uit.