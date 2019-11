De kampioenen van de pv’s: eigenaars van deze automerken krijgen het vaakst een boete

Niet iedere automobilist neemt het even nauw met de verkeersregels. Maar kun je daar iets over afleiden als je kijkt naar het merk van de wagen? Jazeker, zo blijkt uit een onderzoek van verkeersinstituut Vias en de FOD Mobiliteit en Vervoer. De eigenaars van deze automerken krijgen het vaakst een boete.

VIAS en de FOD Mobiliteit en Vervoer ondervroegen 30.000 Belgen over hun rijgedrag en het aantal boetes dat zij het afgelopen jaar hebben gekregen. Daaruit blijkt dat Audi-bestuurders het vaakst werden geverbaliseerd. Meer dan één op drie (36 procent) ontving het afgelopen jaar een boete. Het is belangrijk om te vermelden dat het om gemiddeldes gaat: zo waren er personen die vier of vijf pv’ s kregen, terwijl anderen er geen enkele ontvingen.

Volvo-bestuurders zitten hun Audi-collega’s op de hielen: met 35 procent goed voor de tweede plaats. Eigenaars van een BMW, Skoda of Mercedes Benz vervolmaken de top 5, alle met scores boven de 30 procent.

Afgelegde kilometers

Voor sommige merken correleert het aantal boetes ook met de afgelegde kilometers per jaar, stelt Benoît Godart van Vias. Hoe meer je op de weg bent, hoe groter je geneigd bent het gaspedaal wat verder in te duwen, zo blijkt: 27 procent van de Mazda-bestuurders kreeg een boete het afgelopen jaar. In die tijd reden zij gemiddeld 13.376 kilometer. Volvo-rijders (35 procent) legden gemiddeld 22.237 af per persoon.

Een mogelijke verklaring voor de cijfers is het gevoel van veiligheid. Afgezien van Skoda rijden de overtreders in de top 5 vaak in SUV’s. Die zijn groter en liggen hoger op de weg. Een andere factor is dat eigenaars van dergelijke wagens vaak meer te besteden hebben. Een boete van enkele honderden euro’s weegt dan minder door op het financiële plaatje.