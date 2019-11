Achtervolging tussen Spaanse politie en Belg met 27 kilo marihuana in wagen kent spectaculair einde

Een Belgische automobilist is vorige week zaterdag opgepakt in het Spaanse Agullana, aan de Franse grens. Dat gebeurde na een spectaculaire achtervolging waarbij twee wagens over de kop gingen. De reden waarom de man vluchtte, werd later duidelijk: hij bleek 27 kilo marihuana aan boord te hebben.

Agenten van de Policia Nacional merkten de Belg op nabij Agullana -in Noord-Spanje- terwijl hij in de richting reed van Frankrijk. Er kwam een dusdanig sterke geur van marihuana uit de wagen dat de agenten de bestuurder sommeerden te stoppen. De man negeerde dat bevel, vluchtte weg en reed daarbij bijna een agent aan.

Dat was het startschot van een spectaculaire achtervolging. De Belg reed aanvankelijk naar Le Perthus, vlak over de Franse grens, maar maakte daar rechtsomkeer en reed opnieuw Spanje binnen.

Tijdens de dollemansrit raakte een politiewagen van de weg en kwam op zijn kop in een berm terecht. De twee inzittenden agenten raakten daarbij lichtgewond. Ook het voertuig van de Belg eindigde even later op zijn kop. Dat gebeurde toen de bestuurder met hoge snelheid op een hobbel op de weg reed. Ook hij kwam er met lichte verwondingen vanaf.

In de wagen troffen agenten 25 vacuüm verpakte pakketten marihuana -in totaal 27 kilo- aan. De Belg is aangehouden.