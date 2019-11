Politie pakt 17 jongeren op die winkels in Antwerpse binnenstad willen plunderen: “Ontegensprekelijk verontrustend”

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft vrijdag zeventien jongeren gearresteerd. Ze hadden blijkbaar de intentie om verschillende winkels in de omgeving van de Antwerpse binnenstad te plunderen. Op één na waren de betrokkenen allemaal minderjarigen.

“In de loop van vrijdag 15 november kon de politie concrete informatie achterhalen die ontegensprekelijk verontrustend was”, legt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie uit. “Via sociale media riepen jongeren op om op een afgesproken plaats in de stad te verzamelen. Ze hadden plannen op van daaruit één of meerdere winkels te plunderen.”

De politie ging onmiddellijk aan de slag met de informatie, om te vermijden dat handelaars schade opliepen. In de vooravond werd gestart met verscherpt toezicht. “Onder meer de mobiele eenheid, het hondenteam, interventieteams en de federale politie hielden zich in de omgeving op”, verduidelijkt de politie. “Jongeren die in aanmerking kwamen voor de actie werden aangesproken, bevraagd over hun intentie en gecontroleerd.”

(Lees verder onder de foto)

Foto: Politie Antwerpen

Slechts één meerderjarige

In de loop van de avond werden in totaal 16 jongeren gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Slechts één van hen, een 19-jarige, bleek meerderjarig. De leeftijd van de andere betrokkenen varieerde tussen de 12 en 16 jaar. “De arrestatie van de verdachten kon in alle rust gebeuren zonder intenties van geweld”, meldt de politie.

“Alle jongeren werden bestuurlijk gearresteerd. Na 22.15 uur mochten hun ouders ze ophalen”, aldus de Antwerpse politie. Eén minderjarige van 14 jaar wordt ervan verdacht drugs te verkopen, hij zal voorgeleid worden bij de jeugdrechter. Twee anderen, een 15-jarige en een 16-jarige, hadden een vlindermes op zak. In samenspraak met het parket werden de mobiele telefoons van alle jongeren in beslag genomen.

De aanstoker voor de plunderingen, een jongeman van 16 jaar, werd eerder op vrijdag al gearresteerd. “Hij wordt ook bij de jeugdrechter verwacht voor poging inbraak en vereniging van misdadigers”, klinkt het.