‘Natuurlijk overlijden’ van 39-jarige man die onwel werd in auto mogelijk toch verdacht: “Er zijn nog aantal onduidelijkheden”

Temse - Het overlijden van de 39-jarige man vrijdagochtend in zijn auto in Temse blijkt mogelijk toch niet natuurlijk geweest te zijn. Een autopsie op zijn lichaam wees uit dat hij verwondingen had aan het hoofd die mogelijk niet gelinkt zouden kunnen worden aan het ongeval.

Buurtbewoners van de Grote Dweerstraat in Temse werden kort na 5 uur wakker geschud door een zware klap op straat. Een bestuurder bleek met zijn donkere BMW in de voortuin van een huis te zijn gereden. Omwonenden haalden de man uit de wagen en probeerden hem te reanimeren. De toegesnelde hulpdiensten namen de reddingspoging vervolgens over, maar de hulp mocht niet baten. Het slachtoffer, de 39-jarige Poolse Jakub M. die amper 200 meter verderop woonde, overleed ter plaatse. De man laat een hoogzwangere vrouw en een dochtertje van twee jaar na.

Een wetsdokter en verkeersdeskundige kwamen ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen bleek dat het om een natuurlijk overlijden ging. M. zou onwel zijn geworden achter het stuur en daarna zijn bezweken. Nu is er toch twijfel ontstaan over dat scenario: een autopsie op zijn lichaam wees namelijk uit dat de man verwondingen had aan het hoofd die mogelijk niet gelinkt zouden kunnen worden aan het ongeval.

De auto waarin de man was aangetroffen werd vrijdagnacht in beslag genomen en uitgebreid onderzocht door het gerechtelijk labo. “Er zijn nog aantal onduidelijkheden in deze zaak”, zegt woordvoerster An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen. “Alle omstandigheden van het ongeval worden nu onderzocht. Of er kwaad opzet in het spel is, kan momenteel nog niet uitgemaakt worden. Daarvoor is het nog te vroeg.”