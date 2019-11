Man besluit luipaard in huis te nemen, en heeft daar goede reden voor Video: Caters News via KameraOne

De Rus Alexander Volkov heeft sinds kort het gezelschap van een wel heel speciaal huisdier. De man besloot om een luipaard genaamd Caesar in huis te nemen. Levensgevaarlijk zou je denken, maar afgaande op de video’s die de man reeds maakte, lijken ze beste vriendjes.

De man heeft overigens een goede reden waarom hij het luipaard als huisdier nam. Hij leerde Caesar kennen in Pena Zoo, waar hij het luipaard tevens verzorgde en er een goede band mee ontwikkelde. Zijn afscheid van de dierentuin viel het luipaard vervolgens erg zwaar. Hij weigerde nog te eten en te drinken, waarop de directeur van de zoo smeekte bij Volkov om Caesar als huisdier te nemen. Dat heeft hij ook gedaan, en daar heeft de man voorlopig geen seconde spijt van. Het luipaard oogt immers weer dolgelukkig.

“Caesar heeft zijn eigen kamer in het huis”, vertelde de man. “Hij spendeert de helft van de dag in mijn kamer, en de rest van de tijd mag hij rondwandelen door het huis.” Vooral het besef dat het gaat om een wild roofdier, blijft voor de Rus het moeilijkste. “Hij is niet zomaar een vriend. Ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid te vervullen, zowel tegenover Caesar als de mensen die in mijn buurt wonen.” Zijn familie was aanvankelijk verbaasd door de beslissing, maar toont begrip.

