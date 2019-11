Zes jaar lang werd regio opgeschrikt: nu is de man die 900 auto’s in brand stak eindelijk gearresteerd

De Franse politie heeft een man opgepakt die vermoedelijk zo’n 900 auto’s en schoolbussen in de Elzas in brand stak. Sinds 2013 werd de regio keer op keer opgeschrikt door brandende voertuigen. De 33-jarige heeft een bekentenis afgelegd. Het gaat om een coureur die op hoog niveau autosport doet.

Zes jaar lang werden bijna 900 voertuigen in brand gestoken in en rond de Franse gemeente Sélestat, in de Elzas. De dader wist al die tijd te ontkomen. Tot deze week. In een garage nabij Sélestat brandden 11 voertuigen uit. Na de brand kon een verdachte worden opgepakt.

Het gaat om een nogal atypische verdachte voor dergelijke feiten, stelt de politie. De 33-jarige man staat goed bekend, heeft geen strafblad en doet op hoog niveau aan autosport. Toch legde de man bekentenissen af voor de branden.

Volgens de politie handelde de man uit wraak. Waarvoor werd echter niet bekendgemaakt. De totale schade van de pyromanie wordt geschat op 8,5 miljoen euro.