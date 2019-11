Rode Duivels ook op het EK wellicht in Sint-Petersburg tegen Rusland

Rusland-België. De kans is groot dat we die affiche op het EK 2020 komende zomer nóg eens krijgen. Doordat het EK in twaalf landen wordt gespeeld en elk deelnemend land dat mee organiseert minstens twee groepswedstrijden in eigen land speelt, wordt de loting een ingewikkelde en meer dan ooit gestuurde gebeurtenis.

We besparen u de uitleg maar geloof ons: als de Rode Duivels vandaag minstens gelijkspelen of met minder dan twee doelpunten verliezen, zijn ze groepswinnaar. In dat geval, en in de andere groepen doen zich geen grote verrassingen meer voor, kunnen de Rode Duivels enkel aan groep B toegewezen worden. Daar zouden opnieuw Rusland (wéér Sint-Petersburg) en waarschijnlijk ook Denemarken (Kopenhagen) de tegenstanders zijn waar we op bezoek moeten. Ook de data liggen dan al vast: eerste wedstrijd op zaterdag 13 juni, de tweede op woensdag 17 of donderdag 18 juni en de derde op maandag 22 juni. Let wel: dit is alleen als de Rode Duivels hun groep winnen.

Zoals u weet liet België de kans om ook in eigen huis te spelen liggen door een gebrek aan nationaal voetbalstadion.