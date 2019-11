Club Brugge-spits Diagne: “Sinds mijn geboorte krijg ik al kritiek”

Amper een week na het beruchte penaltydebacle tegen PSG kreeg Mbaye Diagne opnieuw minuten gekregen bij Club Brugge. De verguisde aanvaller startte in een oefenpartij tegen Charleroi, maar volgens ingewijden is hij daarom nog niet in ere hersteld. De Senegalese aanvaller reageerde op Instagram in het Italiaans op zijn woelige week.

“Sinds mijn geboorte praten mensen over mij, bekritiseren ze mij, beledigen ze mij. Maar hoewel het leven bestaat uit kritiek, het geeft me de kracht om te blijven groeien. Het maakt me beter in mijn werk. Ik heb tot nu toe alles doorstaan ??en zal ook altijd alles blijven doorstaan. Als ik erin slaag om mijn doel te bereiken, is het omdat God het zo wilde met mijn wilskracht en moed en met de steun van mijn familie.”