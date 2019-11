Honderd ‘gele hesjes’ voeren actie in Namen

In Namen zijn zaterdagmiddag een honderdtal demonstranten van de ‘gele hesjes’ samengekomen voor een demonstratie naar aanleiding van de eerste verjaardag van de protestbeweging.

De manifestanten kwamen zaterdag rond 12 uur samen in het Leopoldpark in Namen. Volgens de politie zijn ze met een honderdtal. Onder de deelnemers bevinden zich ook leden van het Waals Netwerk tegen de Armoede, Extinction Rebellion en jongerenorganisaties. De manifestatie verloopt volgens de politie kalm. De ‘manif’ersaire’ (‘verjaardagsmanifestatie’) zou rond 16.30 uur eindigen met een barbecue.

De eerste grote protestactie van de gele hesjes in Frankrijk vond op 17 november 2018 plaats. De actie was toen gericht tegen de hoge brandstofprijzen, maar al snel werd het een bredere protestbeweging. In de maanden daarop zijn duizenden mensen op straat gekomen tegen het sociale en fiscale beleid van president Emmanuel Macron. Vooral in Parijs kwam het daarbij regelmatig tot rellen.