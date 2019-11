Eenden op de weg? Tesla heeft nog net op tijd manoeuvre in petto dankzij automatische piloot

Een groep eenden had maandag het nodige geluk in Gisborne, een stad in Nieuw-Zeeland. Toen de vogels trachtten om een weg over te steken, kwam er met hoge snelheid een Tesla Model 3 op hen af. Gelukkig had de bestuurder van de wagen de automatische piloot ingeschakeld en kon het voertuig op die manier nog op tijd een uitwijkmanoeuvre maken.