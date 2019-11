Laurent krijgt hondenschilderij maar heeft ook tijd voor Delphine Boël

Prins Laurent (56) is in Antwerpen een schilderij van een hond komen afhalen bij WM Gallery. Uitgerekend de galerie die ook geregeld Delphine Boël exposeert. Tijdens zijn rondleiding stond hij even stil bij een van haar kunstwerken, waarmee ze de verhalen over haar vermoedelijke biologische vader koning Albert pareert.

Hij kon vrijdag om onduidelijke redenen niet naar Koningsdag komen, een van de hoogdagen van de Belgische monarchie. Zaterdag is prins Laurent in Antwerpen gesignaleerd om een kunstwerk van Thierry Poncelet af te halen. Hij was warm ingeduffeld met een sjaal. De vraag of hij verkouden was, liet hij onbeantwoord.

Laurent ging langs bij WM Gallery, waar Thierry Poncelet (73) exposeert. De Brusselse kunstenaar is wereldberoemd om zijn Aristochiens, figuren die twijfelen tussen hond en mens. Poncelet koopt daarvoor antieke portretten op, verwijdert minutieus het menselijke gezicht en vervangt dat door een hondenkop.

Galeriehouder Patrick Declerck (59) schenkt een van Poncelets schilderijen aan de jongere broer van koning Filip. Het kunstwerk wordt in 2020 geveild voor de Stichting Prins Laurent, die dan haar 25ste verjaardag viert met een gala in het Egmontpaleis in Brussel. De stichting heeft vijf dispensaria, waar minderbedeelden hun hond kunnen laten verzorgen bij een dierenarts. In de winter organiseert het in Brussel ook nachtopvang voor daklozen met een hond.

Geen hond meer

Laurent is een fan van Poncelet. Hij liet op zijn huwelijkslijst – hij trouwde in 2003 met Claire Coombs – een dienblad met een van zijn schilderijen opnemen. De koninklijke dierenvriend vertelde tegen de pers dat hij graag een van zijn honden wilde laten schilderen. “Maar ik heb er geen meer”, voegde hij eraan toe.

Opmerkelijk: WM Gallery exposeert ook geregeld Delphine Boël, de vermoedelijke buitenechtelijke dochter van koning Albert. Galerie-eigenaar Patrick Declerck is een intimus van Boël. Tijdens zijn rondleiding stond Laurent even stil bij een van haar kunstwerken: Blabla. Die leuze verwerkte ze in veel van haar creaties als reactie op de verhalen over Albert II. Van Laurent is geweten dat hij sympathie heeft voor zijn vermoedelijke halfzus.

Prins Laurent bewondert een kunstwerk van Delphine Boël (“Blabla”).



Over waarom Laurent zonder duidelijke reden afwezig was op Koningsdag, het feest ter ere van de koning (zijn broer Filip, dus), mochten geen vragen worden gesteld. Maar zelf wilde hij weten wie Geert Hoste het meeste heeft gepest tijdens diens eindejaarsconferences. De stand-up comedian, die de welkomstspeech uitsprak op de vernissage van vrijdag, werd mede bekend dankzij zijn grappen over het Belgische koningshuis.

Het schilderij “De ideale schoonzoon” koos prins Laurent om te laten veilen voor haar stichting. Foto: WM Gallery

Vivement la retraîte. Foto: WM Gallery