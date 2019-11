Vincent Kompany over Anderlecht in Britse pers: “Je kan ons vergelijken met Manchester United of AC Milan”

Vincent Kompany was vorige week even terug in Engeland, en dus blijven er verhalen over de speler-coach van Anderlecht verschijnen in de Britse pers. Zaterdag was het The Guardian dat uitpakte met een uitgebreid interview. En daarin praatte de 33-jarige Kompany uitvoerig over zijn rol en plan met paars-wit. “Het zou een misdaad zijn om mijn kennis niet te delen met de Belgische competitie.”

Ook bij The Guardian merkt men op dat het nieuwe hoofdstuk in Kompany’s voetballeven geen beste start kende. “Inderdaad, maar nu hebben we zeven wedstrijden op rij niet verloren. Er zijn ook veel misvattingen over mijn rol bij Anderlecht. Ik heb niet de klassieke rol van een coach, ik moet nog mijn onderscheidingen daarin halen. Ik ben nu een speler, de kapitein die in een grote competitie heeft gevoetbald. Het zou een misdaad zijn om die kennis niet met de Belgische competitie te delen. En de toekomst van Anderlecht zal op lange termijn door mij beschermd worden. Maar op dit moment ben ik nog steeds een speler en is er geen betere plaats voor mij dan op het voetbalveld.”

“Strijden met Club Brugge en Ajax”

“We hebben een visie en een plan over hoe Anderlecht haar identiteit terug zou kunnen krijgen, zodat het dichter aanleunt bij wat de fans willen. En tegelijkertijd willen we in de toekomst proberen strijden met grote teams rond ons, zoals Club Brugge en Ajax”, legt Kompany uit. “Ik voel dat het project met Anderlecht voor mij het juiste pad is om te volgen. Ik heb geanalyseerd en ervoor gezorgd dat het plan haalbaar is. Sindsdien laat ik me door niets op andere gedachten brengen. Ik wil geen compromis.”

Foto: Photo News

Kompany beseft dat Anderlecht niet de enige club is die weer volop in opbouw is. Hij trekt ook de parallel met teams uit het buitenland die in hetzelfde straatje zitten. “Je kan het vergelijken met andere grote clubs die nu in een overgangsfase zitten, zoals Manchester United en AC Milan. Of de Glasgow Rangers voor ze Steven Gerrard als coach hadden. Zelfs zulke grote clubs moeten opletten dat ze een visie en een plan hebben, of ze zullen in onzekerheid blijven verdergaan.”

Autoriteit

In het interview kwam de speler-coach van Anderlecht ook terug op een thema waarmee hij als kleine jongen ook te maken kreeg: racisme. “Wanneer we het daarover hebben, is het net alsof je een gat in de lucht slaat. Er is geen diversiteit in de ruimtes waar de grote beslissingen worden gemaakt. Of er bij Anderlecht dan meer diversiteit is in de bestuurskamer? Nee. Maar ik ben wel met een zekere vorm van autoriteit weer naar de club gekomen, en dat brengt meer balans. Nu, dat betekent niet dat ik steeds over racisme bezig moet zijn. Je moet gewoon het juiste willen doen voor de samenleving. Als je dat doet, dan vecht je al tegen racisme.”