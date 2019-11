Waterfactuur van bijna 15.000 euro: “Onmogelijk dat wij zo veel water gebruikt zouden hebben”

Antwerpen / Ekeren -

In maart 2018 verhuisde het gezin van Joyce Van Ransbeeck (31) binnen Ekeren. Daarna volgde voor het oude adres een afrekening van de intercommunale Water-link voor een bedrag van 14.761,69 euro. Onmogelijk, oordeelde ook de vrederechter, maar Water-link is in beroep gegaan tegen dat vonnis.