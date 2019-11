Lokeren krijgt opmerkelijke straf na spreekkoren tegen Walen

De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft vrijdag een voorwaardelijke geldstraf van 2.500 euro opgelegd aan 1B-club Sporting Lokeren, omdat fans in de thuismatch tegen Excelsior Virton het spreekkoor “Les Wallons, c’est du caca” scandeerden. Daarnaast moeten de Waaslanders minstens drie thuiswedstrijden verplicht een sensibiliserende boodschap omroepen op Daknam.

Bondsprocureur Gilles Blondeau had een boete van 2.500 euro gevraagd tegen Lokeren, waarvan supporters uit vak 2C2 op 3 november tegen Virton het beruchte spreekkoor “Les Wallons, c’est du caca” scandeerden. De gevraagde sanctie vond de Wase club overdreven, omdat de gezangen slechts heel kort werden aangehouden. Lokeren stuurde aan op een alternatieve sanctie.

Volgens de Geschillencommissie Hoger Beroep was een sanctie ondanks de korte duur van het spreekkoor op zijn plaats. Toch ging het tuchtorgaan in op het verzoek van de ‘Tricolores’. Lokeren moet drie opeenvolgende officiële thuiswedstrijden via de stadionomroeper voor aanvang van de wedstrijd en ook voor de start van de tweede helft verplicht een sensibiliseringsbericht laten omroepen. De gevorderde geldboete wordt met uitstel opgelegd.

De allereerste van die sensibiliseringsboodschappen moet weerklinken op 7 december in de thuismatch tegen Roeselare.