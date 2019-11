Gevangenen tot tranen toe bewogen tijdens verrassingsoptreden van Kanye West

De Amerikaanse rapper Kanye West bracht vrijdag een verrassingsconcert in de gevangenis van Houston. In Harris County Jail mocht hij zowel de mannen- als vrouwenafdeling plezieren met een optreden. En dat werd duidelijk gesmaakt: sommigen van de honderden gevangenen konden zelfs hun tranen niet bedwingen.

West was verre van alleen. Hij had ook zijn voltallige gospelkoor meegenomen om nummers te brengen van zijn nieuwste plaat ‘Jesus Is King’. Het waren overigens de vertegenwoordigers van de artiest die de geheime shows voorstelden.

