Kevin Huypens (30) zat onschuldig in cel voor moord op zijn vader, nu krijgt echte dader proces: “Ik doe niet meer mee aan die poppenkast”

Schilde -

Kevin Huypens was net 18 jaar geworden, toen zijn vader Steve op 30 november 2007 in ware maffiastijl werd geliquideerd in zijn autohandel in Schilde. Politie en gerecht staken hem acht maanden in de cel als dader, tot bleek dat de Duitser Fred Wittig de killer van dienst was. Het assisenproces tegen Wittig gaat in februari van start, maar Kevin Huypens is niet van plan om het proces bij te wonen. “Echte antwoorden zal ik toch niet krijgen.”