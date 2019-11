Oeps! Dedryck Boyata speelt plots met een shirt van Michy Batshuayi

Het was even raar opkijken na de rust in Rusland-België. Plots kwam Dedryck Boyata in beeld. Althans, daar leek het op. Op het shirt stonden echter de naam en nummer van Michy Batshuayi, maar de spits zat wel degelijk op de bank. Boyata ging even later een nieuw shirt halen aan de zijlijn, ditmaal met de juiste bedrukking.