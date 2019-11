Ongeveer 250.000 manifestanten eisen in Praag ontslag van Tsjechische premier

In de Tsjechische hoofdstad Praag zijn zaterdag zo’n 250.000 mensen op straat gekomen om het ontslag van eerste minister Andrej Babis te eisen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. De betoging kwam er aan de vooravond van de 30ste verjaardag van de Fluwelen Revolutie waarbij in het najaar van 1989 het communistische regime werd omvergeworpen.

Babis, een voormalige communist maar intussen verveld tot populist, wordt geconfronteerd met een reeks beschuldigingen van corruptie en een onderzoek van de Europese Commissie naar een mogelijk belangenconflict rond zijn holding Agrofert die actief is in de landbouw-, media- en chemische sector. De premier ontkent de aantijgingen.

Babis is ook geïdentificeerd als spion in geheime politiedossiers uit de jaren 80, wat de miljardair categorisch ontkent. Zijn minderheidsregering krijgt in het parlement de steun van de communistische partij.

In juni kwamen in Praag al zo’n 250.000 mensen op straat om Babis te vragen de eer aan zichzelf te houden. Dat was de grootste politieke betoging in Tsjechië sinds de val van het communisme.

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AFP