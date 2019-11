REACTIES. Rode Duivels willen dinsdag feestje bouwen in slotmatch, maar toch treurt bondscoach Roberto Martinez een beetje

Na de vlotte 1-4 op bezoek bij Rusland was het uiteraard feest bij de Rode Duivels, die nu ook zeker zijn van groepswinst. En dat feest willen ze ook dinsdag in eigen land hebben tijdens de slotmatch tegen Cyprus, als we kapitein Eden Hazard mogen geloven. Ook bondscoach Roberto Martinez was blij, al treurde de Spanjaard een beetje over de afwezigheid van een Belgisch EK-stadion. “We moeten deze fantastische generatie vieren.”

Eden Hazard: “En nu dinsdag een feest ervan maken”

“We zijn tevreden, we hebben de drie punten op een mooie manier gepakt. En nu is het aan ons om ook de slotmatch te winnen”, stelde kapitein Eden Hazard na de wedstrijd. “Ons doel was om ons niet zomaar te kwalificeren, maar om de groep te winnen. Dat is ons nu gelukt. En nu kunnen we er dinsdag een feest van maken, met een mooie match!”

Foto: BELGA

Kevin De Bruyne: “We moeten nog beter worden in balbezit”

”De eerste helft was redelijk qua voetballen, de tweede vond ik persoonlijk niet zo goed. We moeten nog beter worden in balbezit, maar daar kunnen we op oefenen”, luidde de analyse van Kevin De Bruyne. “De mentaliteit is belangrijk. We hadden vandaag niks te winnen of te verliezen, dan is het mooi om hier met 1-4 te komen winnen. Dat we 30 op 30 kunnen pakken? We moeten het match per match bekijken. Op voorhand kijken we niet naar die 30 punten. Dat ons team nu nog hechter lijkt? Deze ploeg speelt al zo lang samen. Er komen spelers bij, er vallen spelers af. Maar iedereen die erbij komt, toont dat ze progressie willen maken en de ploeg vooruit willen duwen. Dat is belangrijk.”

Thomas Vermaelen: “Ik ben fan van Boyata”

“We hebben een goede match gespeeld, al was onze eerste helft beter dan de tweede. We waren dodelijk efficiënt voorin. Als achterin alles goed zit, weet je ook dat je soms maar halve kansen nodig hebt om te winnen”, zei Thomas Vermaelen. “Dat het pas ons tweede tegendoelpunt was in deze kwalificatiepoule? Ja, maar dat ligt niet alleen aan de verdedigers. We proberen als ploeg goed te staan en in systeem te voetballen. En Dedryck Boyata was ook goed. Hij bewijst dat al lange tijd op training en in wedstrijden, hij speelde vandaag goed tegen sterke spitsen. Ik ben fan van hem, want hij is sterk en snel!”

Foto: EPA-EFE

Thibaut Courtois: “Rusland is goede waardemeter”

“Of ik ongelukkig ben met die tegengoal? Nee, er wordt veel te veel gezegd dat ik enkel clean sheets wil”, aldus de eerste reactie van doelman Thibaut Courtois. “Voor de rust was het een finale, onze intensiteit was heel belangrijk. 0-3 en eigenlijk hebben we geen kansen weggegeven. In de tweede helft waren de Russen iets gevaarlijker. We scoren wel nog de 0-4, maar je voelde dat die 1-4 in de lucht hing. Ik stop een kopbal en de rebound kon ik niet tegenhouden. Maar Rusland had ook een goed WK. Ze zijn heel stug en moeilijk te bespelen, en er is een grote kans dat we hen op het EK weer tegenkomen. Voor mij zijn ze een goede waardemeter. 30 op 30? Ja, dat mag normaal niet mislopen. We zien wel wat er dinsdag gebeurt, of de bondscoach de ploeg wat door elkaar gooit. Maar dan nog moeten we winnen van Cyprus.”

Courtois liet na de wedstrijd ook zijn ongenoegen blijken over de vreemde loting voor de eindfase van het EK. Gekwalificeerde landen die een speelstad hebben tijdens het EK, zullen immers zeker twee groepswedstrijden in eigen land mogen spelen. “Jammer dat het EK op die manier al wat vastligt door speelsteden, dat is volgens mij niet de opzet van een EK.”

Roberto Martinez: “Jammer dat er geen EK-stadion in België is”

“Rusland wilde aanvallend spelen, en dat zorgde voor een open match. Onze eerste helft was zeer sterk, in de tweede helft gaven we de bal te veel weg. De kansen die we kregen in de eerste helft hebben we ook afgewerkt. Maar we wilden winnen en gaan nu weg met een sterke prestatie.” Bondscoach Roberto Martinez was dus zeer lovend over zijn team. “Het team was zeer hongerig, ook achterin. Er was een goede Russische aanval, maar ook de afweer van onze drie verdedigers was goed. Dat tegendoelpunt verdienden ze niet. Maar je moet beter blijven worden en dat doen we ook. Nu moeten we mooi eindigen in Brussel en vieren met de fans. We mogen ook niet onderschatten wat we bereiken met dit maximum van de punten. Het is jammer dat we geen stadion hebben om in te spelen tijdens dit EK, om deze fantastische generatie te vieren.”

