Asbest aangetroffen in dakleien van asielcentrum Bilzen

Bilzen -

Onderzoek heeft aangetoond dat er in beperkte mate asbest aanwezig was in de dakleien van de Ark van Noe, het nog te openen asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen) dat zondagavond uitbrandde. Dat vernam de stad zaterdagnamiddag, zo maakte het stadsbestuur zaterdagavond bekend.